Яркие ретрофото, тренерские годы в «Спартаке» и «Ростове». Лучшие моменты карьеры Карпина

Накануне РФС объявил о решении возобновить сезон РПЛ 21 июня. Пока все мы с нетерпением ждём возвращения всеми любимой игры, предлагаем вспомнить самые яркие моменты из жизни тех, кто творит историю российского футбола.

Валерий Карпин – экс-футболист московского «Спартака». Самый успешный период своей карьеры провёл за рубежом – в Испании. Там он выступал за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». Также Карпин является автором первого гола в постсоветской истории сборной России. Сегодня Валерий Георгиевич сумел построить боеспособный коллектив в «Ростове», где его любят и уважают не только футболисты, но и болельщики команды.

Напомним, сезон в Российской Премьер-Лиге, как и практически все турниры в мире, среди которых ведущие европейские чемпионаты, был приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса. Чемпионат России будет возобновлён 21 июня. Кубок страны также будет доигран, финал турнира запланирован на 25 июля.

Яркие фотографии карьеры Валерия Карпина — в нашей фотоподборке.