«Так себе у меня партнёры по просмотру кинофильмов». Жена Карпина показала спящего мужа

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, опубликовала видео в «Инстаграме», продемонстрировав, как её ребёнок и муж уснули во время просмотра фильма.
«Так себе у меня партнёры по просмотру кинофильмов», — гласит подпись к видео.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Дарьи Карпиной.
Напомним, в апреле родилась у Валерия Карпина родилась пятая дочь. Другие четыре: Мария и Валерия — от первого брака, внебрачная дочь Вероника и полуторагодовалая Даша, которую тренеру родила нынешняя жена.
Российская Премьер-Лига в настоящее время приостановлена из-за пандемии коронавируса. «Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В 22 матчах жёлто-синие одержали 11 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений.
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