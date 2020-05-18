«Так себе у меня партнёры по просмотру кинофильмов». Жена Карпина показала спящего мужа

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, опубликовала видео в «Инстаграме», продемонстрировав, как её ребёнок и муж уснули во время просмотра фильма.

«Так себе у меня партнёры по просмотру кинофильмов», — гласит подпись к видео.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Дарьи Карпиной.

Напомним, в апреле родилась у Валерия Карпина родилась пятая дочь. Другие четыре: Мария и Валерия — от первого брака, внебрачная дочь Вероника и полуторагодовалая Даша, которую тренеру родила нынешняя жена.



Российская Премьер-Лига в настоящее время приостановлена из-за пандемии коронавируса. «Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В 22 матчах жёлто-синие одержали 11 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений.