Элбер: Неймар хочет стать лучшим в мире, но это нельзя сделать в «ПСЖ»
Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Бразилии Джоване Элбер считает, что каталонской «Барселоне» стоит отказаться от идеи трансфера форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара.
«Нет, «Барселоне» не стоит возвращать Неймара. Он очень плохо обошёлся с клубом. Когда Неймар уходил, он сказал, что хочет стать лучшим футболистом в мире. Но, ради всего святого, нельзя стать лучшим в мире, играя за «ПСЖ».
Для этого нужно идти в «Реал» или «Барселону», команду, которая способна выиграть Лигу чемпионов. Не думаю, что «ПСЖ» сможет сделать это в течение следующих трёх-четырёх лет», — приводит слова Элбера Cadena Ser.
Напомним, Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Контракт бразильца с парижанами рассчитан до 30 июня 2022 года.
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