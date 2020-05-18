«Долгопрудный» может подняться из ПФЛ в ФНЛ

Как стало известно «Чемпионату», футбольный клуб «Долгопрудный» может начать следующий сезон в Футбольной национальной лиге.
Руководство клуба отправило в лигу все необходимые документы для получения лицензии, которая позволит в предстоящем сезоне выступать в ФНЛ. В числе прочего «Долгопрудный» предоставил финансовые гарантии. Клуб также обладает необходимой инфраструктурой для проведения матчей во втором по значимости российском дивизионе.
На момент приостановки сезона-2019/2020 «Долгопрудный» занимал второе место в зоне «Запад» ПФЛ. Количество участников чемпионата ФНЛ на сезон-2020/2021 на данный момент не определено.
Напомним, нынешние розыгрыши ФНЛ и ПФЛ были завершены досрочно. При этом сезон Российской Премьер-Лиги было решено доиграть.
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