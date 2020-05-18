Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Долгопрудный» может подняться из ПФЛ в ФНЛ

«Долгопрудный» может подняться из ПФЛ в ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Как стало известно «Чемпионату», футбольный клуб «Долгопрудный» может начать следующий сезон в Футбольной национальной лиге.

Руководство клуба отправило в лигу все необходимые документы для получения лицензии, которая позволит в предстоящем сезоне выступать в ФНЛ. В числе прочего «Долгопрудный» предоставил финансовые гарантии. Клуб также обладает необходимой инфраструктурой для проведения матчей во втором по значимости российском дивизионе.

На момент приостановки сезона-2019/2020 «Долгопрудный» занимал второе место в зоне «Запад» ПФЛ. Количество участников чемпионата ФНЛ на сезон-2020/2021 на данный момент не определено.

Напомним, нынешние розыгрыши ФНЛ и ПФЛ были завершены досрочно. При этом сезон Российской Премьер-Лиги было решено доиграть.

Курский «Авангард» объяснил решение опуститься в ПФЛ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020