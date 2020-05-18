«Все эти схемы, тактики… Голова болит». Салугин объяснил, почему завершил карьеру в 31 год

Бывший нападающий московского ЦСКА и молодёжной сборной России Александр Салугин рассказал, почему решил завершить карьеру профессионального футболиста в 31 год.

«Я закончил, всё. Для себя решение принял — финиш. Нет той тяги, что раньше. Не горит!

Все эти схемы, тактики, оборона-атака, единоборства… По три часа теории бывало! Уже голова болит, с ума сойти можно.

Я не скучаю по ежедневным тренировкам. Особенно по утренним. Если поиграть хочу — еду в «Лужники». Три раза в неделю с пацанами собираемся — мне за глаза хватает», — сказал Салугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Последним клубом в карьере форварда был «Нижний Новгород». Александр выступал также за «Торпедо-БелАЗ», «Амкар», московское «Торпедо», «Волгу», «Ростов», «Крылья Советов», «Текстильщик-Телеком» и ЦСКА.