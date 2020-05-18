Уткин: два игрока с коронавирусом в РПЛ — это даже добрый знак. Лучше статистики по стране

Известный блогер Василий Уткин отреагировал на новость о выявлении коронавирусной инфекции у защитника «Рубина» Константина Плиева. Ранее первым футболистом в Российской Премьер-Лиге, у которого был выявлен COVID-19, стал нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан.



«Два сообщения за два дня о коронавирусе у футболистов РПЛ. Когда первым оказался Фарфан, даже некоторые коллеги поразмыслили, а не означает ли это, что «Локомотив» не хочет доигрывать. Правда, версия о проклятии свыше вроде бы возобладала. Или нет? Я не следил.



Сегодня ещё вот Плиев в «Рубине». На самом деле это всё означает только одно: начали делать тесты. Команды собираются, идёт тестирование. Так что это даже добрый знак, если говорить о чемпионате. Всего двое пока. Лучше статистики по стране. Больным здоровья, футбол на поле!» — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Лебедев: два игрока с коронавирусом в РПЛ — несерьёзно. Будет 50 — можно о чём-то говорить