«Спартак» заплатил за Александра Соболева больше первоначальной суммы выкупа

Председатель совета директоров самарских «Крыльев Советов» Александр Фетисов прокомментировал трансфер нападающего Александра Соболева в московский «Спартак».



«Сегодня „Спартак“ воспользовался опцией выкупа Александра Соболева, которая была предусмотрена арендным соглашением. При переходе в „Спартак“ мы учитывали желание Александра и интересы нашего клуба. Отмечу, что этот трансфер станет одним из самых коммерчески успешных в истории „Крыльев“. Сумма соглашения конфиденциальна и по условиям договора не подлежит разглашению, но могу сказать, что нам удалось увеличить первоначальную сумму выкупа Соболева», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно «Спартак» арендовал Соболева за € 500 тыс. с правом последующего выкупа за € 4,5 млн.