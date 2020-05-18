Сердар Азмун высказался об интересе со стороны «Наполи» и «Эвертона»

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал информацию об интересе со стороны «Наполи» и «Эвертона».
«Наполи» и «Эвертон»? Что касается моего будущего, я хочу подчеркнуть, что являюсь игроком «Зенита». Моя цель — вернуться к лучшим кондициям с помощью тренировок и достойно выступить после возобновления сезона в чемпионате России. Мы хотим вернуться на поле как можно скорее, потому что очень скучаем по футболу.
Признаюсь, мне не очень нравится в один день говорить, что у меня предложение от одной команды, а на следующий день — от другой. Я не буду говорить о будущем, пока не будет окончательного соглашения. Слухи и новости бывают всегда, но мне всё равно, что обо мне пишут. Я просто делаю свою работу. Я профессионал. Мне приятно получать предложения, но они не отвлекают меня. Сейчас я думаю только о «Зените». У меня есть действующий контракт с клубом, поэтому неэтично говорить о предложениях и будущем. Решение будет принимать «Зенит». Но пока мы ничего подобного не обсуждали», — приводит слова Азмуна AreaNapoli.
- 18 мая 2020
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