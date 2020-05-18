В Италии продлили запрет на проведение спортивных мероприятий до 14 июня

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ о запрете на проведение спортивных мероприятий в стране до 14 июня, сообщает Sport Mediaset.

По данным источника, это решение может быть пересмотрено с учётом дальнейшего хода распространения коронавируса. Таким образом, рестарт чемпионата Италии, который запланирован на 13 июня, будет отложен как минимум на неделю.

Ранее сообщалось, что министр спорта Италии Винченцо Спадафора принял решение отложить возобновление командных тренировок из-за неготовности медицинского протокола. Пока протокол не будет утверждён, футболисты продолжат тренироваться индивидуально на клубных базах. Минимум девять клубов Серии А выступили против первоначального медицинского протокола. В нём был пункт, согласно которому в случае выявления коронавируса у одного из футболистов вся команда должна была отправиться на принудительны карантин.