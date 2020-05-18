«Фенербахче» предложил Кюйту должность исполняющего обязанности главного тренера
Стамбульский «Фенербахче» намерен назначить Дирка Кюйта на должность исполняющего обязанности главного тренера, утверждает Football Oranje со ссылкой на Fotospor.
По данным источника, если голландский специалист хорошо проявит себя в концовке сезона, клуб может утвердить его в должности главного тренера. В настоящее время Кюйт является тренером одной из молодёжных команд в академии «Фейеноорда». В бытность футболистом он выступал за «Фенербахче» с 2012 по 2015 год.
«Фенербахче», в 26 матчах набрав 40 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Рестарт чемпионата Турции запланирован на 12 июня.
«Фенербахче» может пригласить Сергея Реброва на пост главного тренера
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