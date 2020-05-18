Сонг: в «Барселоне» сказали, что буду играть редко. Но я знал, что стану миллионером

Бывший игрок «Барселоны» Алекс Сонг поделился воспоминаниями, как перешёл в каталонский клуб в 2012 году.
«Большинство футболистов живут не по средствам. Я был в «Арсенале» восемь лет, но только в последние четыре года начал хорошо зарабатывать. Зарплата выросла, но также я осознал, что много тратил. Когда перешёл в „Арсенал“, то получал € 16 тыс. в неделю. Будучи молодым парнем, я был в восторге.
За всё время выступлений за «Арсенал» я не смог отложить даже € 100 тыс., хотя люди думали, что я, наверное, миллионер.
Когда „Барселона“ предложила контракт и я увидел, сколько заработаю, то не думал дважды. Подумал, что жена и дети должны жить комфортно, когда карьера закончится. Встретился со спортивным директором „Барселоны“, который сказал мне, что не буду часто выходить на поле. Но мне было плевать. Знал, что стану миллионером», — приводит слова Сонга The Sun.
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