Сонг: в «Барселоне» сказали, что буду играть редко. Но я знал, что стану миллионером

Бывший игрок «Барселоны» Алекс Сонг поделился воспоминаниями, как перешёл в каталонский клуб в 2012 году.

«Большинство футболистов живут не по средствам. Я был в «Арсенале» восемь лет, но только в последние четыре года начал хорошо зарабатывать. Зарплата выросла, но также я осознал, что много тратил. Когда перешёл в „Арсенал“, то получал € 16 тыс. в неделю. Будучи молодым парнем, я был в восторге.



За всё время выступлений за «Арсенал» я не смог отложить даже € 100 тыс., хотя люди думали, что я, наверное, миллионер.



Когда „Барселона“ предложила контракт и я увидел, сколько заработаю, то не думал дважды. Подумал, что жена и дети должны жить комфортно, когда карьера закончится. Встретился со спортивным директором „Барселоны“, который сказал мне, что не буду часто выходить на поле. Но мне было плевать. Знал, что стану миллионером», — приводит слова Сонга The Sun.