Источник: у трёх футболистов «Динамо» выявлен коронавирус

Сегодня, 18 мая, футболисты московского «Динамо» прошли тестирование на коронавирус. Результаты тестов троих игроков оказались положительными, сообщает журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале. Имена заражённых футболистов не сообщаются.
Напомним, сезон в Российской Премьер-Лиге, как практически все турниры в мире, среди которых ведущие европейские чемпионаты, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. 15 мая РФС объявил о решении доиграть сезон-2019/2020 в Российской Премьер-Лиге. Турнир возобновится 21 июня.
После 22 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает «Зенит», на счету которого 50 очков. В тройку лидеров входят «Локомотив» и «Краснодар» (оба – по 41). Помимо них в зоне еврокубков находятся «Ростов» (38) и ЦСКА (36).
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