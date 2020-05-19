Алессандро Дель Пьеро выписан из больницы
Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро выписан из больницы.
Ранее сообщалось, что Дель Пьеро попал в больницу в Лос-Анджелесе из-за камней в почках.
«Спасибо всем за добрые сообщения. Я чувствую себя намного лучше и уже дома», — написал Дель Пьеро в своём «Инстаграме».
Дель Пьеро выступал в составе «Ювентуса» 1993 по 2012 год. В составе туринского клуба форвард — чемпион Италии (сезон-1994/1995, 1996/1997, 1997/1998, 2001/2002, 2002/2003, 2011/2012), обладатель Кубка Италии (сезон-1994/1995) и Суперкубка страны (сезон-1995/1996, 1996/1997, 2001/2002, 2002/2003), а также победитель Лиги чемпионов (сезон-1995/1996).
На «Чемпионате» доступно видео, в котором представлено 10 фактов о звезде «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро.
Болельщики выбрали Дель Пьеро самым великим игроком «Ювентуса» за последние 25 лет
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