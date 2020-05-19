В Англии планируют провести церемонию вручения трофея АПЛ

Исполнительный директор английской Премьер-лиги Ричард Мастерс рассказал, что руководство лиги не планирует отказываться от идеи проведения церемонии вручения трофея победителю.

«Если всё это будет возможно, то было бы здорово провести церемонию вручения трофея. Мы хотим дать игрокам и всей команде насладиться моментом, ради которого они столько работали, если это произойдёт.



Мы попытаемся сделать это, если это не будет невозможно по причинам безопасности», – цитирует Мастерса Sky Sports.



Чемпионат Англии, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за распространения COVID-19. В дальнейшем лига дала понять, что настроена доиграть нынешний сезон. Аналогичной позиции придерживаются большинство клубов первенства.



Ранее стало известно, что клубы английской Премьер-лиги приняли единогласное решение продолжить тренировочный процесс с 19 мая.