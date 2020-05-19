Юрген Клопп: будет несправедливо отменить сезон и не признать «Ливерпуль» чемпионом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что не поддерживает вариант, при котором нынешний розыгрыш английской Премьер-лиги будет досрочно завершён.

«Некоторые люди предлагают отметить эту кампанию. Но мы ведь уже прошли 76 процентов пути, а теперь вы просто хотите всё стереть. Считаю, что это несправедливо. «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу по домашним и выездным матчам. Мы должны стать чемпионами», — приводит слова Клоппа Goal.

В 29 встречах «Ливерпуль» набрал 82 очка. Красные одержали 27 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение. Мерсисайдская команда опережает «Манчестер Сити», который занимает второе место, на 25 очков.

Ранее сообщалось, что сезон в Англии могут возобновить в середине июня.