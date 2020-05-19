Сергей Юран опроверг слухи о возможном снятии «Химок» с Кубка России

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о выходе команды с карантина, а также прокомментировал слухи о возможном снятии клуба с нынешнего розыгрыша Кубка России.
«Самое главное – аккуратно вывести команду из квартир, давать дозированные нагрузки, выходя на более серьёзные нагрузки. Будем проводить контрольные матчи. Я ещё не знаю нашего соперника в полуфинале. Планируется один сбор в Химках на 10 дней, потом два сбора по 12 дней, позже определимся с местом.
Слухи о том, что «Химки» могут сняться с розыгрыша Кубка? Не знаю, кто мог сказать такой бред. Чтобы команда, у которой есть все шансы попасть в финал Кубка России, заявила, что она снимется? Я даже не слышал такого», — сказал Юран в эфире канала «Россия 24».
«Химки», разгромив «Торпедо» в 1/4 финала Кубка России со счётом 5:1, вышли в полуфинал, где их соперником станет победитель пары «Шинник» – «Урал». Вторую путёвку в финал разыграют «Зенит» и «Спартак».
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