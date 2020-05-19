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Экс-форвард «Баварии»: Левандовски — невероятное приобретение. Бесплатный трансфер!

Экс-форвард «Баварии»: Левандовски — невероятное приобретение. Бесплатный трансфер!
Футбол / Германия 0

Бывший нападающий «Баварии» Рой Макай поделился мнением о форварде мюнхенской команды Роберте Левандовском.

«Роберт — один из лучших нападающих в мире. Мы говорим о совершенном игроке атаки. Каждый сезон Левандовски забивает больше 20 голов. Это было невероятное приобретение в 2014 году. Бесплатный трансфер! Вы должны помнить об этом», — приводит слова Макая Goal со ссылкой на Kicker.

Левандовски возглавляет гонку бомбардиров немецкой Бундеслиги. В 24 матчах 31-летний поляк записал в свой актив 26 голов (4 — с пенальти).

Напомним, до перехода в «Баварию» Роберт выступал за дортмундскую «Боруссию». «Шмелям» не удалось договорится с форвардом о продлении контракта, но клуб всё равно отказался продать его мюнхенцам.

Роберт Левандовски забивает не менее 40 голов в пятом сезоне подряд
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