Экс-форвард «Баварии»: Левандовски — невероятное приобретение. Бесплатный трансфер!
Бывший нападающий «Баварии» Рой Макай поделился мнением о форварде мюнхенской команды Роберте Левандовском.
«Роберт — один из лучших нападающих в мире. Мы говорим о совершенном игроке атаки. Каждый сезон Левандовски забивает больше 20 голов. Это было невероятное приобретение в 2014 году. Бесплатный трансфер! Вы должны помнить об этом», — приводит слова Макая Goal со ссылкой на Kicker.
Левандовски возглавляет гонку бомбардиров немецкой Бундеслиги. В 24 матчах 31-летний поляк записал в свой актив 26 голов (4 — с пенальти).
Напомним, до перехода в «Баварию» Роберт выступал за дортмундскую «Боруссию». «Шмелям» не удалось договорится с форвардом о продлении контракта, но клуб всё равно отказался продать его мюнхенцам.
Роберт Левандовски забивает не менее 40 голов в пятом сезоне подряд
- 19 мая 2020
-
17:09
-
17:00
-
16:41
-
16:40
-
16:15
-
16:12
-
15:56
-
15:42
-
15:37
-
15:20
-
15:05
-
14:47
-
14:33
-
14:28
-
14:11
-
14:02Юрий Газзаев может возглавить «Аланию» Эксклюзив
-
13:54
-
13:43
-
13:43
-
13:38
-
13:01
-
12:48
-
12:30
-
12:29
-
12:19
-
12:17
-
12:01
-
11:48
-
11:37
-
11:07
-
10:52
-
10:27
-
10:23
-
10:09
-
09:43
Партнерский контент