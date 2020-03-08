Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Агуэро может покинуть «Манчестер Сити» из-за исключения клуба из еврокубков

Агуэро может покинуть «Манчестер Сити» из-за исключения клуба из еврокубков
Футбол / Англия 0

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро покинет клуб этим летом, если УЕФА не отменит решение об отстранении клуба от участия в двух предстоящих розыгрышах Лиги чемпионов. Об этом сообщает Mirror.

Ранее сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны мадридских «Реала» и «Атлетико». Контракт Агуэро с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2021 года.

В этом сезоне 31-летний форвард провёл за «горожан» 27 матчей во всех турнирах и забил 21 гол.

Напомним, УЕФА наложил санкции на «Манчестер Сити» в связи с тем, что клуб нарушал правила финансового фэйр-плей. Сообщалось также, что «горожане» могут быть наказаны и английскими футбольными властями. В конце февраля клуб направил апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Гол Агуэро вывел «Манчестер Сити» в четвертьфинал Кубка Англии
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020