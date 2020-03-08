Агуэро может покинуть «Манчестер Сити» из-за исключения клуба из еврокубков
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро покинет клуб этим летом, если УЕФА не отменит решение об отстранении клуба от участия в двух предстоящих розыгрышах Лиги чемпионов. Об этом сообщает Mirror.
Ранее сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны мадридских «Реала» и «Атлетико». Контракт Агуэро с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2021 года.
В этом сезоне 31-летний форвард провёл за «горожан» 27 матчей во всех турнирах и забил 21 гол.
Напомним, УЕФА наложил санкции на «Манчестер Сити» в связи с тем, что клуб нарушал правила финансового фэйр-плей. Сообщалось также, что «горожане» могут быть наказаны и английскими футбольными властями. В конце февраля клуб направил апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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