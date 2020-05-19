Экс-игрок «Спартака» Иван Саенко рассказал, как он принял решение о завершении карьеры

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Иван Саенко рассказал, почему он завершил карьеру.



«Я получил травму в “Ростове”, Гацкан сделал подкат и у меня хрустнула нога. Меня вынесли за поле, доктор что-то сделал и хрустнуло опять, я пошёл играть дальше. Потом, через десять минут, мне нужно было замениться, а я подавал угловые, исполнял стандарты и добил колено окончательно. После этой игры я полетел на первую операцию — мне сделали мениск. Потом после наркоза мне врач сказал: “Вань, извини, но у тебя ещё и крестообразные связки в разные стороны смотрят”. У меня была очень долгая травма и очень неприятная. Я начал потихоньку восстанавливаться, и у нас была игра в “Лужниках”, где ещё было искусственное поле. После каждой игры колено было опухшее, не сгибалось до конца, и на массаж и восстановление уходило по два-три дня. Меня это всё стало нагружать психологически. Затем произошёл небольшой конфликт с Карпиным и начали появляться предложения: от “Ростова”, “Хоффенхайма”. После “Спартака” мне не хотелось идти куда-то ниже, я не смог уехать в “Ростов”, хоть и условия были не хуже. И вот эта психологическая вещь, в сумме с травмой, заставила меня закончить. Отец со мной очень долго разговаривал и семья, но я сказал: “Отстаньте от меня”.



Для меня лично никаких сожалений нет, но у меня два сына, и из-за того что младший не застал и не походил на стадионы, переживаю. Это понимание пришло только с годами. На тот момент со мной нельзя было договориться и разговаривать», — рассказал Саенко в интервью каналу «Поз и Кос» в YouTube.

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