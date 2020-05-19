Широков: Собянин сказал: «Без парикмахерских никто не умрёт». Вряд ли его жена стрижёт

Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился своим мнением о режиме карантина в Москве.

«У Собянина иногда бывают странные решения. На него самоизоляция тоже давит, наверное (улыбается). Говорит, что без парикмахерских никто не умрёт. Но только я за два месяца ни разу не видел, чтобы он выглядел обросшим. Вряд ли его жена дома стрижёт. Или только ему нужно быть опрятным? Не знаю, в чём разница — идти гулять или в МФЦ. А почему с собакой гулять можно, а с детьми нельзя? Видимо, придётся жить в этих условиях.



При этом людей на улицах прибавляется, но идти некуда. Никто не говорит, что нужно сразу открывать торговые центры, но дайте людям хоть немного зарабатывать. Всему есть разумные пределы. Не думаю, что будет какой-то огромный рост, если выпустить людей. Все понимают, что вирус — это опасно, на шашлыки уже никто не пойдёт», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.