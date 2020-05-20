Йиранек: «Спартак» точно не поторопился с покупкой Соболева

Бывший капитан «Спартака» Мартин Йиранек прокомментировал приобретение «красно-белыми» нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева.



«Спартак» точно не поторопился с покупкой Соболева. Он молодой игрок с российским паспортом, уже вызывался в расположение сборной страны. У него хорошие перспективы. Сегодня такие цены на нападающих с гражданством РФ. В нынешней ситуации сложно торговаться и получить такого игрока, скажем, за €1 млн. По сегодняшним меркам, «Спартак» заплатил нормальную сумму», — приводят слова Йиранека «Известия».



Напомним, Соболев перешёл в «Спартак» в зимнее трансферное окно на правах аренды с правом последующего выкупа, которая и была активирована. За «Крылья Советов» Александр выступал с 2018 года, а ранее защищал цвета «Томи». В октябре прошлого года получил первый вызов в сборную России.



В нынешнем сезоне форвард принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, записав на свой счёт 10 голов и 4 результативные передачи.

«Спартак» выкупил Александра Соболева у «Крыльев Советов»