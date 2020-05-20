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Роберто Карлос: я был очень близок к переходу в «Челси»

Роберто Карлос: я был очень близок к переходу в «Челси»
Футбол / Англия 0

Бывший защитник мадридского «Реала» Роберто Карлос рассказал, как в 2007 году мог оказаться в лондонском «Челси».

«У меня было два предложения — от «Фенербахче» и «Челси». Вариант с «Челси» не сработал, поэтому я заключил контракт с «Фенербахче». Но я был очень близок к переходу в лондонский клуб. Мы всё согласовали, и мне оставалось приехать и подписать бумаги.

Это случилось за неделю до того, как я стал игроком «Фенербахче». Я встретился в Париже с Романом Абрамовичем и директором «Челси» Питером Кеньоном. К сожалению, в последний момент всё сорвалось. Такое часто бывает. Возникла проблема с адвокатом.

Всё уже было согласовано. Я на сто процентов уверен, что преуспел бы в английской Премьер-лиге. Мне подходил этот чемпионат», — приводит слова бразильца Goal.

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