Игрок «Челси» Каллум Хадсон-Одои был арестован по подозрению в изнасиловании

19-летний нападающий лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои был арестован по подозрению в изнасиловании девушки в воскресенье, 17 мая, сообщает ESPN.

Представитель полиции сообщил, что столичные полицейские и скорая помощь были вызваны в квартиру спортсмена в Западном Лондоне в 3:35 утра в воскресенье после сообщения о плохом самочувствии девушки, которая и вызвала к месту службы спасения. Модель была доставлена в больницу, а спортсмен был задержан на месте происшествия. Уже днём того же дня в квартире футболиста состоялся обыск.



«В присутствии сотрудников скорой медицинской помощи, девушка сообщила, что её изнасиловали. Она была доставлена в больницу. Мужчина был арестован на месте происшествия по подозрению в изнасиловании. Он был освобожден из-под стражи и освобождён под залог», — заявил пресс-секретарь полицейского участка в Лондоне.

«Челси» отказался от комментариев по данной ситуации. Скорее всего, клуб обратится за подробным объяснением ситуации к самому игроку. Серьёзность претензий должна вызвать у «Челси» огромные вопросы по поводу его поведения, в дополнение к нарушению мер по самоизоляции, введённых правительством из-за пандемии коронавируса.

В текущем сезоне Хадсон-Одои принял участие в 27 матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился 4 забитыми мячами и 6 результативными передачами.