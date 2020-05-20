ЦСКА продлил контракт с Виктором Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко продолжит работу с командой после возобновления чемпионата России и в следующей кампании.



Как сообщает пресс-служба «армейцев», клуб продлил контракт с белорусским специалистом до окончания сезона-2020/2021.



Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года, а ранее работал в команде старшим тренером. Под его руководством коллектив завоевал Суперкубок России и дважды становился серебряным призёром чемпионата страны. В ходе своей карьеры специалист также тренировал БАТЭ, «Кубань», «Урал» и «Уфу».



Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, а возобновить его планируют 21 июня. ЦСКА, набрав 36 очков в 22 турах, занимает пятое место в турнирной таблице первенства.

У всех футболистов ЦСКА, оставшихся в Москве, отрицательные тесты на коронавирус