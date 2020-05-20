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ЦСКА продлил контракт с Виктором Гончаренко

ЦСКА продлил контракт с Виктором Гончаренко
ЦСКА продлил контракт с Виктором Гончаренко
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко продолжит работу с командой после возобновления чемпионата России и в следующей кампании.

Как сообщает пресс-служба «армейцев», клуб продлил контракт с белорусским специалистом до окончания сезона-2020/2021.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года, а ранее работал в команде старшим тренером. Под его руководством коллектив завоевал Суперкубок России и дважды становился серебряным призёром чемпионата страны. В ходе своей карьеры специалист также тренировал БАТЭ, «Кубань», «Урал» и «Уфу».

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, а возобновить его планируют 21 июня. ЦСКА, набрав 36 очков в 22 турах, занимает пятое место в турнирной таблице первенства.

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