Малафеев и Радимов отреагировали на пост Аршавина про деревянных одноклубников

Бывшие партнёры Андрея Аршавина по «Зениту» отреагировали на пост экс-нападающего в «Инстаграме».
На опубликованной ранее фотографии Аршавин стоит на куче дров. Он сравнил их с бывшими одноклубниками, отметив Павла Погребняка, Александра Соколенко, Александра Кержакова, Анатолия Тимощука, Владислава Радимова, Владимира Быстрова и Вячеслава Малафеева.
Пост Аршавин сопроводил подписью «Разбираем состав!»
На публикацию бывшего партнёра по команде отреагировали Малафеев и Радимов.
«Главное не сгореть, парни», — написал Вячеслав.
«Сволочь», — в шутку ответил Владислав.
Аршавин работает в «Зените» советником генерального директора по молодёжному футболу. В бытность футболистом выступал за петербургский клуб с 1999 по 2008 год, в 2012-м, а также с 2013 по 2015 год. В составе «Зенита» Андрей — трижды чемпион России, обладатель Кубка Премьер-Лиги, Суперкубка России, Кубка и Суперкубок УЕФА.
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