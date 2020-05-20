Малафеев и Радимов отреагировали на пост Аршавина про деревянных одноклубников

Бывшие партнёры Андрея Аршавина по «Зениту» отреагировали на пост экс-нападающего в «Инстаграме».



На опубликованной ранее фотографии Аршавин стоит на куче дров. Он сравнил их с бывшими одноклубниками, отметив Павла Погребняка, Александра Соколенко, Александра Кержакова, Анатолия Тимощука, Владислава Радимова, Владимира Быстрова и Вячеслава Малафеева.



Пост Аршавин сопроводил подписью «Разбираем состав!»



На публикацию бывшего партнёра по команде отреагировали Малафеев и Радимов.



«Главное не сгореть, парни», — написал Вячеслав.



«Сволочь», — в шутку ответил Владислав.

Аршавин работает в «Зените» советником генерального директора по молодёжному футболу. В бытность футболистом выступал за петербургский клуб с 1999 по 2008 год, в 2012-м, а также с 2013 по 2015 год. В составе «Зенита» Андрей — трижды чемпион России, обладатель Кубка Премьер-Лиги, Суперкубка России, Кубка и Суперкубок УЕФА.