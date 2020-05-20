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Малафеев и Радимов отреагировали на пост Аршавина про деревянных одноклубников

Малафеев и Радимов отреагировали на пост Аршавина
Малафеев и Радимов отреагировали на пост Аршавина про деревянных одноклубников
Футбол / РПЛ 0

Бывшие партнёры Андрея Аршавина по «Зениту» отреагировали на пост экс-нападающего в «Инстаграме».

На опубликованной ранее фотографии Аршавин стоит на куче дров. Он сравнил их с бывшими одноклубниками, отметив Павла Погребняка, Александра Соколенко, Александра Кержакова, Анатолия Тимощука, Владислава Радимова, Владимира Быстрова и Вячеслава Малафеева.

Пост Аршавин сопроводил подписью «Разбираем состав!»

На публикацию бывшего партнёра по команде отреагировали Малафеев и Радимов.

«Главное не сгореть, парни», — написал Вячеслав.

«Сволочь», — в шутку ответил Владислав.

Аршавин работает в «Зените» советником генерального директора по молодёжному футболу. В бытность футболистом выступал за петербургский клуб с 1999 по 2008 год, в 2012-м, а также с 2013 по 2015 год. В составе «Зенита» Андрей — трижды чемпион России, обладатель Кубка Премьер-Лиги, Суперкубка России, Кубка и Суперкубок УЕФА.

«Разбираем состав!» Андрей Аршавин сравнил бывших партнёров по «Зениту» с дровами
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