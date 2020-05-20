Футболист «Урала» собирается завершить карьеру ради своего бизнеса

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов сообщил, что 32-летний полузащитник Николай Димитров, скорее всего, покинет клуб и завершит карьеру профессионального футболиста, чтобы сосредоточиться на бизнесе.
«Мы, скорее всего, расстанемся с Колей. Мы вчера об этом разговаривали. Он сказал: «Я хочу закончить карьеру. У меня в Болгарии свой бизнес, он требует, чтобы я здесь был. Могу подписать бумагу — если начну играть в футбол, то заплачу вам деньги», — приводит слова Иванова «Екатеринбург Онлайн».
Димитров выступает за «Урал» с 2017 года. Ранее хавбек защищал цвета софийской «Славии», «Ксанти», «Манисаспора», «Болуспора», «Самсунспора», «Касымпаши» и софийского «Левски».
В нынешнем сезоне Николай помог «Уралу» в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. В его активе 1 гол и 5 результативных передач.
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