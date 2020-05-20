Лопырёва — о карантине: мы слишком быстро жили, сейчас можем позволить себе притормозить

Посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырёва рассказала, как соблюдает самоизоляцию.

«Мы сели на самоизоляцию до того, как это всё объявили. Два месяца мы вообще никуда не выходили в Дубае. Штрафы есть, но люди осознанно подходят к вопросу. Для одних карантин — это наказание, а для других — неотъемлемая часть жизни, чтобы защитить семью. Это новые реалии, нужно стараться находить плюсы. Мы слишком быстро жили, сейчас можем позволить себе притормозить.

Стараемся слушать лекции, проводить время качественно. Мне жаль тех, кто находится в тяжёлых жизненных условиях, но если будем подходить осознанно, то жизнь начнёт возвращаться в нормальное русло. Медитация? А что ещё делать? Я освоила это искусство, но нельзя сказать, что сильно преуспела. Провожу время с семьёй, ребёнком. Каких-то глобальных вещей не происходит, а простые радости у всех одинаковые», — сказала Лопырёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА.

В качестве посла чемпионата мира—2018, который состоялся в России, Лопырёва приняла участие в жеребьёвке турнира, проходившей в Кремле. Посетила с официальными визитами Англию, Францию, Аргентину, Бразилию, Марокко, Турцию и Египет.