«Краснодар»: Ари получил травму в конце марта, сейчас в клубе нет групповых тренировок

Пресс-служба «Краснодара» прокомментировала информацию телеграм-канала «ЭкСпорт» о травме нападающего Ари, которую он якобы получил во время состоявшейся вчера двусторонней игры.

«Информация о том, что Ари сейчас получил травму в двусторонней тренировке, не соответствует действительности. Да, Ари травмирован. Политика клуба: никогда не давать информацию о травмах игроков. Мы считаем, что это необходимо для их безопасности. Но сейчас особенное время, поэтому мы дадим комментарий: Ари получил травму в конце марта, был прооперирован 3 апреля и сейчас восстанавливается.



Что касается слухов о тренировках нашего клуба, мы ещё раз сообщаем, что 2 апреля команда была отправлена в отпуск, который завершился 2 мая. После отпуска те футболисты, которые находились за пределами края, были вызваны в расположение клуба и проходили 14-дневный карантин (необходимая обсервация) по месту жительства в Краснодаре.



Пятеро иностранных футболистов, которые улетали в отпуск домой, прибудут в Россию на этой неделе. Остальные игроки поддерживают форму на полях базы клуба. Мы ещё раз сообщаем, что «Краснодар» до сих пор не проводит групповых тренировок», – заявили в пресс-службе клуба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее сообщалось, что нападающий «Краснодара» Ари якобы получил серьёзную травму во время состоявшейся вчера двусторонней игры. Отметим, в Краснодаре и крае с 31 марта до 23 мая действует режим карантина.

Нынешний розыгрыш чемпионата России было решено доиграть. Турнир возобновится 21 июня.