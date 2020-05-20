«Спартак» в последние годы наш клиент». Президент «Урала» – о шансах на кубок России

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил шансы екатеринбургской команды на победу в Кубке России.

«Кубок пока не наш. Федун был такого же мнения, как и я, что чемпионат надо прекращать. У «Спартака» единственный шанс побороться за Европу — кубок страны. А «Спартак» — наш клиент в последние годы. Если «Спартак» сумеет обыграть «Зенит», а мы сумеем пройти эти две игры, то можно будет смотреть положительно.



Факт в том, что мы со «Спартаком» играем более-менее удачно последние годы. Несколько раз мы уже их обыгрывали. Уже не те времена, когда приезжали Пятницкий, Цымбаларь… Сейчас мы с ними играем на равных. В этом году в Москве мы выиграли, дома сыграли вничью. Так что у нас с ними по-ложительный баланс в последних матчах", — ответил Иванов на вопросы читателей канала E1 в YouTube.

В 1/4 финала Кубка России «Урал» встретится с «Шинником». В случае победы екатеринбуржцы выйдут на «Химки». «Спартак» в полуфинале сыграет с «Зенитом».