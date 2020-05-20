Президент «Урала» призвал Кикнадзе к диалогу с болельщиками «Локомотива»

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил мнение, что руководству «Локомотива» нужно объяснить болельщикам, почему клуб решил не продлевать контракта с главным тренером Юрием Сёминым.
«Мог бы Сёмин возглавить «Урал»? У нас есть тренер. Как я могу сказать, что сейчас Сёмина позову? Надо быть внутри команды. Все болельщики, которые сейчас пишут, и все болельщики, которые сейчас рассуждают про Сёмина, они не знают всей кухни, которая там (в «Локомотиве». – Прим. «Чемпионата») происходит. И я не знаю. Без Юрия Павловича трудно представить «Локомотив».
Но что случилось? Почему руководство «Локомотива» не хочет продлевать с ним контракт, конкретно ни он не говорит, ни они не говорят. Таких тренеров-ветеранов, которые ещё со времён Советского Союза тренируют, остались единицы.
Надо болельщикам рассказывать, чего мы хотим. Не так, как сейчас происходит в «Локомотиве». У меня очень хорошие отношения с Кикнадзе, но ты выйди в прямой эфир, договорись о встрече. Когда у нас плохо, когда начинается шквал от болельщиков, говорю: «Давайте встретимся, обсудим». Болельщики, которые критикуют, они любят нас. И мы их любим. Значит, в разговорах мы должны друг другу объяснить, должны друг друга понять.
Мы встречаемся. Так и вы придите и скажите: «Ребят, мы по такой-то причине увольняем Сёмина. Вот у нас есть причина уволить Сёмина. Мы её вам сейчас рассказываем. Мы ему предложили хорошую зарплату, но он отказался. Он считает, что это несправедливо. Это его право». И право Кикнадзе и больших людей, которые финансируют клуб, не продлевать контракт. Это они должны знать. Но надо выходить и разговаривать. А если не разговаривать с болельщиками, так и будет всегда продолжаться.
Сейчас Николич придёт тренером. Представьте, под каким он будет давлением. Да и Кикнадзе будет под давлением. Хотя он очень порядочный человек и очень грамотно всегда говорит. Работает он, мне кажется, грамотно. Надо разговаривать с болельщиками. Надо разговаривать с людьми, потому что футбол — для болельщиков. Не будет болельщиков — не будет футбола", — ответил Иванов на вопросы читателей канала E1 в YouTube.
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