«Анжи» закупил средства индивидуальной защиты для больницы в Каспийске

Махачкалинский «Анжи» поддержал врачей Дагестана, закупив средства индивидуальной защиты для больницы в Каспийске, сообщается на официальном сайте клуба.

Клуб передал больнице по 150 противочумных комбинезонов многоразового использования, многоразовых респираторов с высокой степенью защиты и защитных очков закрытого типа, а также 5 тыс. одноразовых медицинских масок.



Все СИЗ были приобретены на средства, выделенные заслуженной артисткой России Алсу Абрамовой, президентом клуба Османом Кадиевым и его друзьями.

В настоящее время Дагестан является одним из наиболее пострадавших от коронавируса регионов Российской Федерации. Всего в России заразились более 308 тыс. человек. От осложнений, вызванных вирусом, скончались более 2900 человек.