«Анжи» закупил средства индивидуальной защиты для больницы в Каспийске
Махачкалинский «Анжи» поддержал врачей Дагестана, закупив средства индивидуальной защиты для больницы в Каспийске, сообщается на официальном сайте клуба.
Клуб передал больнице по 150 противочумных комбинезонов многоразового использования, многоразовых респираторов с высокой степенью защиты и защитных очков закрытого типа, а также 5 тыс. одноразовых медицинских масок.
Все СИЗ были приобретены на средства, выделенные заслуженной артисткой России Алсу Абрамовой, президентом клуба Османом Кадиевым и его друзьями.
В настоящее время Дагестан является одним из наиболее пострадавших от коронавируса регионов Российской Федерации. Всего в России заразились более 308 тыс. человек. От осложнений, вызванных вирусом, скончались более 2900 человек.
Кадиев: власти Дагестана занижают данные по коронавирусу и пускают пыль в глаза Путину
- 21 мая 2020
-
00:57
-
00:53
-
00:39
-
00:31
-
00:29
- 20 мая 2020
-
23:59
-
23:57
-
23:39
-
23:32
-
23:19
-
23:06
-
22:59
-
22:39
-
22:27
-
22:17
-
22:14Далер Кузяев намерен уехать в Европу Эксклюзив
-
22:10
-
21:56
-
21:56
-
21:38
-
21:21
-
21:15
-
20:56
-
20:48
-
20:35
-
20:34
-
20:17
-
20:09
-
20:02
-
19:53
-
19:48
-
19:46
-
19:30
-
19:24
-
19:20
Партнерский контент