Кадиев: власти Дагестана занижают данные по коронавирусу и пускают пыль в глаза Путину

Президент махачкалинского «Анжи» Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане.

«Сегодня почти в каждый дом в республике пришла огромная беда из-за пандемии. Ужасная, плачевная ситуация. По большому счёту, жители остались один на один с болезнью, огромным людским горем — эпидемией, которая просто-таки косит людей. В разы занижено число погибших и заражённых. В больницах и других медучреждениях нет необходимых лекарств, не хватает койко-мест, аптеки взвинтили цены, адресной помощи не оказывается…



Считаю, руководство Дагестана самоустранилось от проблем народа, от нужд и забот больных и малоимущих. Мы видим, что строится множество современных быстровозводимых госпиталей в различных регионах. Почему правительство Дагестана не обратилось к президенту страны с просьбой построить подобный госпиталь в республике?



Дагестан не был готов к сложившейся ситуации. Но чиновники всё сваливают на народ, который, по их мнению, непослушный и недисциплинированный. А не слушают, потому что местный народ не верит чиновникам. Народ не чувствует никакой поддержки со стороны власти.



Видимо, у нас, в Дагестане, руководители не соответствуют должностям. Может, думают варяги, чем больше этих дагестанцев умрёт, тем лучше — меньше критиковать будут? Министр здравоохранения недавно высказался и сказал много правды, что больше 40 врачей умерло от коронавируса. Но при этом даётся информация, что в регионе умерло только 29 человек от коронавируса. Это как?! Мы же здравомыслящие люди. Якобы около 700 человек погибло от пневмонии, но эта болезнь лечится, от неё мало кто умирал, смертность от неё 0,5% или 1%. Так у нас эпидемия пневмонии или коронавируса? Почему не говорят правду и пускают пыль в глаза Путину?" — приводит слова Кадиева Sport24.