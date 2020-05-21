Гасперини: те, кто не привык усердно работать, пугают меня

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о своём видении тренировочного процесса команды.

«Чтобы у вас появилось представление о моём менталитете, я буду использовать китайскую пословицу из «Искусства войны»: «Защита делает вас непобеждёнными, но если вы хотите победить, то вы должны атаковать». Это подводит итог духу и менталитету, который я хочу привить команде. Но есть и ещё кое-что важное: личность, которую вы создаёте в команде, всегда должна быть сильна. Вы должны расти и совершенствоваться день ото дня, потому что, если вы не растёте, то в конечном итоге вы проиграете.

Во время тренировок мои игроки должны бороться. Те, кто не привык усердно работать, пугают меня. Только из борьбы рождаются победы. Если вы не бегаете на тренировках, то вы не бегаете и во время игры. Конечно, важно получать удовольствие от тренировок, потому что от этого зависит стиль и качество игры.

Иличич — это один из примеров. Мы называли его «Йосип бабушка», потому что он просто любил всех, но не проявлял должного стабильного усердия в тренировочном процессе. Мы должны были убедить его увеличить интенсивность на тренировках. Как только он изменил своё мышление, мы перестали называть его бабушкой, теперь мы называем его «Профессор». Он понял, что каждая тренировка — это весело, и благодаря этому решению он возродился. Пять голов в Лиге чемпионов в этом сезоне — превосходное достижение», — цитирует Гасперини The Guardian.

«Аталанта», набрав 48 очков в 25 турах, занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В 1/8 Лиги чемпионов итальянский клуб одолел испанскую «Валенсию» с общим счётом 8:4 в двухматчевом противостоянии.