Игрок «Арсенала» Даниель Себальос сообщил, что сезон АПЛ возобновится 20 июня
Испанский полузащитник мадриского «Реала» Даниель Себальос, выступающий на правах аренды за лондонский «Арсенал», рассказал, что сезон английской Премьер-лиги планируется возобновить 20 июня.
«Я игрок «Реала»… и любой футболист в мире хотел бы выступать за такую команду. У меня есть контракт с ними ещё на три года, и это идеальная команда для успешной карьеры.
Сезон английской Премьер-лиги начнётся с опозданием на неделю по отношению к Испании, мы возвращаемся 20 июня. 48 часов назад нас проверили на коронавирус, и все мы дали отрицательный результат», — цитирует Себальоса Marca со ссылкой на TVE.
В текущем сезоне за «Арсенал» Себальос принял участие в 24 матчах во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом и 2 результативными передачами.
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