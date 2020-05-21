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Игрок «Арсенала» Даниель Себальос сообщил, что сезон АПЛ возобновится 20 июня

Игрок «Арсенала» Даниель Себальос сообщил, что сезон АПЛ возобновится 20 июня
Футбол / Англия 0

Испанский полузащитник мадриского «Реала» Даниель Себальос, выступающий на правах аренды за лондонский «Арсенал», рассказал, что сезон английской Премьер-лиги планируется возобновить 20 июня.

«Я игрок «Реала»… и любой футболист в мире хотел бы выступать за такую команду. У меня есть контракт с ними ещё на три года, и это идеальная команда для успешной карьеры.

Сезон английской Премьер-лиги начнётся с опозданием на неделю по отношению к Испании, мы возвращаемся 20 июня. 48 часов назад нас проверили на коронавирус, и все мы дали отрицательный результат», — цитирует Себальоса Marca со ссылкой на TVE.

В текущем сезоне за «Арсенал» Себальос принял участие в 24 матчах во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом и 2 результативными передачами.

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