«Фиорентина» о Рибери: угадайте, кто вернулся?

«Фиорентина» опубликовала у себя в «Твиттере» фото полузащитника Франка Рибери с вопросом «Угадайте, кто вернулся?».
Француз восстановился после травмы лодыжки и приступил к тренировкам.
Напомним, что футболист восстанавливался после разрыва медиальной коллатеральной связки правой лодыжки. Консервативное лечение не принесло результата, поэтому хавбеку пришлось лечь под нож.
Рибери перешёл в «Фиорентину» в летнее трансферное окно из «Баварии» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 36-летний француз принял участие в 11 матчах итальянского национального чемпионата (в девяти — в основном составе), в которых стал автором двух голов и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника с флорентийским клубом действителен до лета 2021 года.
- 21 мая 2020
-
05:28
-
04:55
-
04:40
-
04:17
-
03:51
-
03:01
-
02:50
-
02:36
-
01:53
-
01:30
-
00:57
-
00:53
-
00:39
-
00:31
-
00:29
- 20 мая 2020
-
23:59
-
23:57
-
23:39
-
23:32
-
23:19
-
23:06
-
22:59
-
22:39
-
22:27
-
22:17
-
22:14Далер Кузяев намерен уехать в Европу Эксклюзив
-
22:10
-
21:56
-
21:56
-
21:38
-
21:21
-
21:15
-
20:56
-
20:48
-
20:35