«Фиорентина» о Рибери: угадайте, кто вернулся?

«Фиорентина» опубликовала у себя в «Твиттере» фото полузащитника Франка Рибери с вопросом «Угадайте, кто вернулся?».

Француз восстановился после травмы лодыжки и приступил к тренировкам.



Напомним, что футболист восстанавливался после разрыва медиальной коллатеральной связки правой лодыжки. Консервативное лечение не принесло результата, поэтому хавбеку пришлось лечь под нож.



Рибери перешёл в «Фиорентину» в летнее трансферное окно из «Баварии» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 36-летний француз принял участие в 11 матчах итальянского национального чемпионата (в девяти — в основном составе), в которых стал автором двух голов и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника с флорентийским клубом действителен до лета 2021 года.