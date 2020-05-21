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«Фиорентина» о Рибери: угадайте, кто вернулся?

«Фиорентина» о Рибери: угадайте, кто вернулся?
Футбол / Италия 0

«Фиорентина» опубликовала у себя в «Твиттере» фото полузащитника Франка Рибери с вопросом «Угадайте, кто вернулся?».

Француз восстановился после травмы лодыжки и приступил к тренировкам.

Напомним, что футболист восстанавливался после разрыва медиальной коллатеральной связки правой лодыжки. Консервативное лечение не принесло результата, поэтому хавбеку пришлось лечь под нож.

Рибери перешёл в «Фиорентину» в летнее трансферное окно из «Баварии» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 36-летний француз принял участие в 11 матчах итальянского национального чемпионата (в девяти — в основном составе), в которых стал автором двух голов и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника с флорентийским клубом действителен до лета 2021 года.

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