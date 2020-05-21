Сенников: сейчас игрокам лучше находиться под контролем врачей, чем дома без тренировок

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал предстоящее возобновление сезона в РПЛ с 21 июня.



«Насколько я знаю, команды собираются в полном составе и начинают тренироваться только после того, как все пройдут тестирование на коронавирус. Если кто-то окажется заражён, то он отправится на самоизоляцию и не будет контактировать с одноклубниками. Сейчас игрокам для их же безопасности даже лучше находиться в команде под контролем врачей, чем дома без тренировок. Когда у команд начнутся сборы, рисков заразиться почти не останется. Тем более игроков постоянно будут тестировать. Уверен, если все станут чётко соблюдать правила нового медицинского регламента, никаких проблем не возникнет.



На мой взгляд, принципиально важно полноценно доиграть сезон. Прежде всего это нужно самим футболистам. Представляете, у них зимой был перерыв три месяца, потом немного поиграли, и ещё полгода перерыв. Когда спортсмен не играет, он деградирует. Любой футболист тренируется, чтобы играть — это вся его жизнь, и как без этого существовать, я не представляю», — приводят слова Сенникова «Известия».



Напомним, сезон в Российской Премьер-Лиге, как и практически все турниры в мире, среди которых ведущие европейские чемпионаты, был приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса.



После 22 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает «Зенит», на счету которого 50 очков. В тройку лидеров также входят «Локомотив» и «Краснодар» (оба – 41). Помимо них в зоне еврокубков находятся «Ростов» (38) и ЦСКА (36).

Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня