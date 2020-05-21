Бывший врач «Спартака»: ситуация очень опасна, сложно говорить о возобновлении сезона РПЛ

Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.

«На данный момент ситуация очень опасна и сложно говорить о возобновлении сезона. Речь не о том, что есть случаи заражения в конкретных командах, а об общей ситуации в стране. В Москве каждый день фиксируют по несколько тысяч новых случаев заболевания. Когда эта отметка снизится до 300-500 человек, станет уже спокойней. При этом никто не знает, какая будет динамика дальше. Когда команды начнут полноценно готовиться, даже заболевание одного игрока может серьёзно сказаться на остальном коллективе. Ведь они постоянно будут в контакте: вместе бегать, обедать и ходить в тренажёрный зал, а это достаточно небольшое помещение, где мало свежего воздуха. Мне кажется, самое главное в этой ситуации — здоровье. Любая ошибка может привести к большой трагедии», — приводят слова Хуншена «Известия».

Сезон чемпионата России был приостановлен в марте и возобновится 21 июня.