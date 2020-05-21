Гончаренко: продление контракта с ЦСКА — чисто технический момент

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о продлении контракта с «армейцами», а также о целях команды. Клуб продлил контракт с белорусским специалистом до окончания сезона-2020/2021.
«До вынужденного отпуска мы с Бабаевым уже обсуждали продление контракта. Это был чисто технический момент. За всё пребывание в ЦСКА не было такого, чтобы Гинер говорил: «Вы должны занять вот такое место». Цели всегда понятны, команда должна выигрывать», — сказал Гончаренко в интервью комментатору Нобелю Арустамяну в прямом эфире «Инстаграма».
Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года, а ранее работал в команде старшим тренером. Под его руководством коллектив завоевал Суперкубок России и дважды становился серебряным призёром чемпионата страны. В ходе карьеры специалист тренировал БАТЭ, «Кубань», «Урал» и «Уфу».
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