«Гинер знает, что делает». Гончаренко высказался о переходе ЦСКА под контроль ВЭБ.РФ

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в прямом эфире с комментатором Нобелем Арустамяном в «Инстаграме» прокомментировал приобретение государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ акций московского клуба.
«Не могу точно ничего сказать, не зная сути разговора. Гинер знает, что делает, давайте наберёмся терпения», — сказал Гончаренко.
Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ в апреле закрыла сделку по приобретению 77,63% акций ЦСКА в рамках конвертации долга клуба. Таким образом, долговые обязательства клуба перед госкорпорацией были полностью погашены, а ВЭБ.РФ стал основным владельцем ЦСКА.
На собрании акционеров был сформирован новый совет директоров клуба. В него вошли четыре представителя ВЭБ.РФ: Максим Орешкин, Игорь Краснов, Александр Чеботарёв и Александр Плутник. От АО «ПФК ЦСКА» в новый совет директоров вошли президент клуба Евгений Гинер, генеральный директор клуба Роман Бабаев, а также генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.
- 21 мая 2020
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