Влашич, Бистрович, Бийол и Чорлука вернулись в Москву

Футболисты ЦСКА Никола Влашич, Кристиян Бистрович и Яка Бийол, а также защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, в четверг вернулись в Москву.

«Армейские легионеры возвращаются в Москву. Сегодня прилетели Никола Влашич, Яка Бийол и Кристиян Бистрович», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА в «Твиттере».

В столицу также вернулся Чорлука, который опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фото из своей московской квартиры с геотегом «Москва». После возвращения футболист позанимался на велотренажёре.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Влашич, Бистрович, Бийол и Чорлука прилетят в Москву 21 мая.

Напомним, сезон в Российской Премьер-Лиге, как практически и все турниры в мире, среди которых ведущие европейские чемпионаты, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. 15 мая Российский футбольный союз объявил, что розыгрыш чемпионата России решено доиграть. Турнир возобновится 21 июня. Матчи будут проходить без зрителей.