Жена Малафеева разместила фото в нижнем белье и рассказала о трудностях в семье

Екатерина Малафеева, супруга бывшего вратаря «Зенита», а ныне заместителя спортивного директора по общим вопросам клуба Вячеслава Малафеева, рассказала о трудностях в семье.



«Он и я! Любовь завертелась восемь лет назад, мы подпитываем друг друга, даже когда хочется задушить. Хотя сейчас сложное время для нашей семьи, мы стали более придирчивыми, слышать друг друга становится всё сложнее, мы стараемся сохранять спокойствие и быть терпимее к обстоятельствам 24/7. Дарим любовь, но взгляды расходятся, и нас колбасит, уйти в тишину и ждать новой волны – это мой подход. Что хотят мужчины?» — написала Екатерина в своём «инстаграме», опубликовав в посте фото в нижнем белье с супругом.

Малафеев на протяжении всей карьеры выступал за петербургский «Зенит». Заслуженный мастер спорта, с 2003 по 2012 год играл за сборную России. В конце футбольной карьеры занялся бизнесом, владеет агентством недвижимости.