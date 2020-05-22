Марк-Андре тер Штеген близок к продлению контракта с «Барселоной» до 2025 года
Переговоры «Барселоны» с голкипером Марк-Андре тер Штегеном продвинулись, стороны близки к продлению контракта, сообщает Sport.es.
По данным источника, новое соглашение будет рассчитано до июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что тер Штеген хочет получать € 18 млн в год после уплаты налогов по новому контракту.
27-летний тер Штеген перешёл в «Барселону» летом 2014 года из мёнхенгладбахской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне голкипер провёл 26 матчей в Примере и пропустил 29 голов. Действующий контракт вратаря сборной Германии с «Барселоной» рассчитан до июня 2022 года.
«Барселона», набрав 58 очков в 27 играх, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
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