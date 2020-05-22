Сёмин: интервью с Кикнадзе не смотрел и не хочу смотреть

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на интервью с генеральным директором клуба Василием Кикнадзе.



«Интервью с Кикнадзе? Даже не смотрел. Не хочу смотреть. Интересно ли прочитать? Не хочу комментировать, спасибо», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Ранее совет директоров «Локомотива» принял решение расстаться с Сёминым. Контракт со специалистом, рассчитанный до конца мая, не будет продлён.



Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 и с 2009 по 2010-й. В ходе своей карьеры наставника специалист также работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.

Кикнадзе объяснил решение «Локомотива» расстаться с Сёминым