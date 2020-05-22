У тренера вратарей «Оренбурга» обнаружен коронавирус

Пресс-служба «Оренбурга» на официальном сайте сообщила результаты тестирования на коронавирус.

«Оренбург» сообщает, что по итогам тестирования игроков, тренеров и обслуживающего персонала команды на COVID-19 выявлен положительный ПЦР-тест у тренера вратарей Платона Захарчука, он будет выполнять предписание Роспотребнадзора.



Ещё у четырёх человек (футболисты Филип Рогич, Жига Шкофлек, Андреа Чуканов и тренер по физподготовке Евгений Стукалов) выявлено наличие в организме антител. Это свидетельствует о том, что в прошлом у них были контакты с больными COVID-19. На данный момент они чувствуют себя хорошо, симптомов респираторных заболеваний нет. Все четверо будут соблюдать режим самоизоляции и пройдут дополнительные тесты», — сказано в заявлении.