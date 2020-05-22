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Артур готов перейти из «Барселоны» в «Ювентус»

Артур готов перейти из «Барселоны» в «Ювентус»
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Артур Мело готов перейти в туринский «Ювентус», сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

«Барселона» хочет включить игрока в сделку по полузащитнику Миралему Пьяничу. Сообщается, что главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри не готов отпустить Пьянича в каталонский клуб, если «Ювентусу» не удастся заполучить Артура в качестве замены.

Ранее сообщалось, что Пьянич уже договорился с «Барселоной» об условиях контракта. Обмен может быть совершён в начале следующего сезона.

Артур перешёл в «Барселону» летом 2018 года из бразильского «Гремио». В нынешнем сезоне хавбек провёл в чемпионате Испании 16 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Миралем Пьянич стал игроком «Ювентуса» в 2016 году, перейдя из «Ромы». В Серии А сезона-2019/2020 он сыграл 22 матча и также забил три гола.

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