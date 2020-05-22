Н'Голо Канте готов пропустить остаток сезона из-за опасений по поводу коронавируса
Полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте из-за пандемии коронавируса опасается за здоровье своих близких. 29-летний француз готов пропустить все оставшиеся матчи, если сезон-2019/2020 будет возобновлён, сообщает Sky Sports.
Ранее Канте разрешили не участвовать в первой командной тренировке «Челси» после вынужденной паузы. Хавбек получил полную поддержку от главного тренера Фрэнка Лэмпарда и руководства клуба.
За несколько недель до старта чемпионата мира 2018 года от сердечного приступа умер старший брат Н’Голо. В том же году Канте потерял сознание на тренировке «Челси».
По информации Национальной статистической службы Великобритании, риск умереть от коронавируса у чернокожих почти в два раза выше, чем у белых.
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