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Н'Голо Канте готов пропустить остаток сезона из-за опасений по поводу коронавируса

Н'Голо Канте готов пропустить остаток сезона из-за опасений по поводу коронавируса
Футбол / Англия 0

Полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте из-за пандемии коронавируса опасается за здоровье своих близких. 29-летний француз готов пропустить все оставшиеся матчи, если сезон-2019/2020 будет возобновлён, сообщает Sky Sports.

Ранее Канте разрешили не участвовать в первой командной тренировке «Челси» после вынужденной паузы. Хавбек получил полную поддержку от главного тренера Фрэнка Лэмпарда и руководства клуба.

За несколько недель до старта чемпионата мира 2018 года от сердечного приступа умер старший брат Н’Голо. В том же году Канте потерял сознание на тренировке «Челси».

По информации Национальной статистической службы Великобритании, риск умереть от коронавируса у чернокожих почти в два раза выше, чем у белых.

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