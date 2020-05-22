Хески: на месте «Ливерпуля» взял бы Санчо, а не Мбаппе или Холанда

Бывший нападающий «Ливерпуля» Эмиль Хески поделился своим мнением о возможных трансферах мерсисайдского клуба.

«Если выбирать между Килианом Мбаппе, Эрлингом Холандом и Джейдоном Санчо, я взял бы Санчо. Мбаппе — феноменальный футболист, который продолжает прогрессировать и будет становиться только лучше. Это непростой вопрос, поскольку «Ливерпулю» больше нужен вингер, чем центральный нападающий.

Да, Холанд забивает ключевые голы, но я останусь патриотом и выберу Джейдона. Он выступает за национальную команду Англии и является великолепным игроком, за которым интересно наблюдать. Было бы здорово заполучить такого вингера. Он будет терроризировать оборону соперника», — приводит слова Хески Metro.

Ранее сообщалось, что в услугах Санчо заинтересован также «Манчестер Юнайтед».