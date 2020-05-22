Суд отклонил апелляцию «Лиона» о досрочном завершении сезона во Франции

Суд отклонил апелляцию «Лиона», «Тулузы» и «Амьена» на решение Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) о досрочном завершении сезона-2019/2020, сообщает Sky Sports.
Розыгрыши Лиги 1 и Лиги 2 были досрочно завершены в конце апреля после того, как власти Франции объявили, что из-за пандемии коронавируса до сентября в стране запрещены все спортивные соревнования, даже те, которые проводятся без болельщиков.
В итоговой таблице Лиги 1 «Лион», набрав 40 очков, занял седьмое место. Французская команда намеревалась до завершения сезона подняться в зону еврокубков. «Амьен» и «Тулуза» по итогам кампании вылетели во второй дивизион.
Напомним, ранее советник президента «Лиона» Жерар Улье заявил, что «Пари Сен-Жермен» и «Марсель» устроили заговор против его клуба.
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