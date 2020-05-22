Сетьен: мы с Месси убеждены, что хотим выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер каталонской «Барселоны» Кике Сетьен в эфире BeIn Sports заявил, что он вместе с капитаном «блауграны» Лионелем Месси хочет выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Эта тема вызвала некоторые споры, но я думаю, что в итоге мы с Месси знаем, что имели в виду. Реальность такова: мы оба убеждены, что хотим выиграть Лигу чемпионов. Всегда нужно что-то улучшать, это правда. Но нет сомнений, что у «Барселоны» достаточно ресурсов для победы в Лиге чемпионов», — цитирует Сетьена Mundo Deportivo.

Ранее капитан «Барселоны» Лионель Месси заявил, его команде не по силам выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне, если она будет играть так же, как до приостановки сезона. Сетьен в ответ сказал, что «Барселона» вполне может победить в турнире.