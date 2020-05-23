Гонсало Игуаин: думаю о возвращении в «Ривер Плейт»

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин заявил, что хочет завершить карьеру в «Ривер Плейт».
«Ривер» – это клуб, который дал мне все, начиная от предоставления возможности для прогресса и до «Реала», который приобрел меня. Сейчас я не знаю, что произойдет. Мыслями я здесь, в «Ювентусе».
Команда Гальярдо играет в привлекательный футбол, у них есть всё: качество, сила. Их «девятый номер» получает много голевых шансов. Логично, что те, кто раньше играл за «Ривер», будут наблюдать за командой и видеть себя там.
Гальярдо привлек всеобщее внимание и заслуживает этого. Думаю о возвращении в «Ривер», чтобы завершить там карьеру», – приводит слова Игуаина Football Italia.
Игуаин перешёл из «Ривер Плейт» в мадридский «Реал» в 2006 году. В 2013 году аргентинец покинул клуб и перебрался в «Наполи». Цвета «Ювентуса» форвард защищает с 2016 года, его контракт истечёт в 2021 году.
В минувшем сезоне он на правах аренды играл за «Милан» и «Челси». В нынешней кампании нападающий провёл 22 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.
- 23 мая 2020
-
00:25
-
00:13
-
00:04
- 22 мая 2020
-
23:44
-
23:28
-
23:22
-
23:15
-
23:03
-
23:00
-
22:47
-
22:33
-
22:21
-
22:15
-
21:49
-
21:36
-
21:33
-
21:22
-
20:56
-
20:52
-
20:33
-
20:26
-
20:11
-
20:05
-
19:55
-
19:45
-
19:20
-
19:17
-
19:02
-
18:56
-
18:37
-
18:35
-
18:25
-
18:06
-
17:59
-
17:47