Гонсало Игуаин: думаю о возвращении в «Ривер Плейт»

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин заявил, что хочет завершить карьеру в «Ривер Плейт».



«Ривер» – это клуб, который дал мне все, начиная от предоставления возможности для прогресса и до «Реала», который приобрел меня. Сейчас я не знаю, что произойдет. Мыслями я здесь, в «Ювентусе».

Команда Гальярдо играет в привлекательный футбол, у них есть всё: качество, сила. Их «девятый номер» получает много голевых шансов. Логично, что те, кто раньше играл за «Ривер», будут наблюдать за командой и видеть себя там.

Гальярдо привлек всеобщее внимание и заслуживает этого. Думаю о возвращении в «Ривер», чтобы завершить там карьеру», – приводит слова Игуаина Football Italia.

Игуаин перешёл из «Ривер Плейт» в мадридский «Реал» в 2006 году. В 2013 году аргентинец покинул клуб и перебрался в «Наполи». Цвета «Ювентуса» форвард защищает с 2016 года, его контракт истечёт в 2021 году.

В минувшем сезоне он на правах аренды играл за «Милан» и «Челси». В нынешней кампании нападающий провёл 22 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.